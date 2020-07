Dupa patru luni, Spitalul Colentina primește din nou pacienți fara COVID-19

Spitalul Colentina din București preia din nou pacienți non-COVID începând de astăzi, la 4 luni după ce a fost desemnat spital de suport COVID. Direcția de Sănătate Publică București a emis avizul temporar pentru funcționarea unității medicale în regim deschis, atât pentru pacienții COVID, cât și pentru cei care necesită tratament de specialitate pentru alte […] The post După patru luni, Spitalul Colentina primește din nou pacienți fără COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.