Dupa PLUS și USR, e randul PMP sa anunțe CANDIDAT PROPRIU la Primaria București: 'Avem cel puțin trei candidați mai buni decat cei anuntați'

Eugen Tomac a anunțat, duminică, pe Facebook, că PMP va avea propriul candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei. El susține că partidul are cel puțin trei candidați mai buni decât cei anunțați de USR și PLUS.

„Alegerile de la București vor da tonul pentru parlamentarele din toamna anului viitor. Observ că alianța USR-PLUS are deja doi candidați pentru fotoliul de Primar General, nu unul. PNL, partidul care a obținut cele mai multe voturi la ultimele alegeri în București, nu și-a anunțat poziția privind localele, deși are o voce care poate să intre oricând în competiție, cu susținere din partea Președintelui reales. Cheia pentru viitorul Capitalei este însă la PMP. Avem cel puțin trei candidați mai buni decât cei anuntați sau decât cei care își doresc să candideze din partea altor partide. Nu vom accepta niciun fel de improvizație, Capitala are nevoie de un primar cu largă susținere și de aceea vom face tot ce ne stă în putință pentru a le da bucureștenilor ceea ce merită și ceea ce așteaptă de la un Primar General”, a scris Tomac, pe Facebook.

USR București l-a validat, sâmbătă, pe Nicușor Dan drept candidatul filialei la Primăria Generală a Capitalei.

Tot sâmbătă, Dacian Cioloș a spus că PLUS nu renunță la Vlad Voiculescu și va încerca să convingă celelalte partide de dreapta să îl susțină.

Ludovic Orban a afirmat, duminică, faptul că e prematur ca partidele de dreapta să vorbească despre nominalizarea unui candidat unic la alegerile locale.

Și Gabriela Firea a anunțat, duminică, faptul că va candida pentru un nou mandat la Primăria Capitalei.

