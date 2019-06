Dupa prima calificare la CAN, Madagascarul a obtinut primul punct

madagascar echipa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reprezentativa Madagascarului, participanta in premiera la turneul final al Cupei Africii pe Natiuni, a inregistrat un rezultat de egalitate, scor 2-2 (0-1), cu Guineea, in primul meci jucat la aceasta competitie, gazduita de Egipt. Scandal fara precedent la Finala Cupei Campionilor Africii! Motivul pentru care meciul se va rejuca Anicet Andrianantenaina de la Ludogoret '49 si Carolus Andriamatsinoro '55 au marcat golurile debutantilor, in timp ce pentru Guineea au inscris Kaba '34 si Kamano '66 (p). Intr-un alt meci al Grupei B, Nigeria a invins Burundi, cu scorul de 1-0 (Ighalo '77). In Grupa A, Uganda a intrecut, cu 2-0, reprezentativa Republicii Democrate Congo ( ...