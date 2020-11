Dupa restricții, CFR suspenda, de luni, mai multe trenuri pentru navetiști

CFR Călători suspendă temporar, începând de luni, 9 noiembrie, circulaţia mai multor trenuri, destinate navetei elevilor, a anunţat, sâmbătă, compania, conform Agerpres. “Pentru combaterea răspândirii infecţiei cu Covid-19, începând cu data de 09.11.2020, CFR Călători suspendă temporar circulaţia următoarelor trenuri, destinate pentru naveta elevilor: R2207, în relaţia Arad – Curtici, R2210, în relaţia Curtici – […] The post După restricții, CFR suspendă, de luni, mai multe trenuri pentru navetiști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.