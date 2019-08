Dupa retragerea SUA din Tratatul Fortelor Nucleare Pentagonul a testat o racheta ofensiva asemanatoare cu cele ale sistemului antibalistic din Romania

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Departamentul american al Apararii a anuntat luni, in contextul retragerii SUA din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), efectuarea unui test cu o racheta ofensiva asemanatoare cu cele utilizate in sistemul antibalistic din Romania. Testul a fost efectuat duminica (luni dimineata, ora Romaniei) in zona Insulei San Nicolas (California), situata in Oceanul Pacific. Racheta a atins tinta stabilita, aflata la distanta de peste 500 de kilometri, anunta Pentagonul, citat de agentia de presa Reuters. Testul nu ar fi putut fi efectuat daca Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) ar fi fost in vigoare, dar presedintele Donald Trump a decis retragerea Statelor Unite din acordul care interzicea sistemele balistice terestre cu ...