Dupa scandalul cu Andreea Tonciu, Maria Ilioiu este desfiintata si de Raluca de la Bambi

Emisiunea Bravo ai stil Celebrities a dat nastere unor scandaluri-monstru, in ultima perioada. Dupa ce Maria Ilioiu s-a razboit cu Andreea Tonciu, roscata a provocat-o si pe Raluca Tanase sa-i fie dusman.

Maria Ilioiu a fost pur si simplu desfiintata de Raluca de la Bambi! Blondina nu a ramas indiferenta la atacurile lansate de fosta ispita de la Insula Iubirii, care pare ca nu se mai satura de scandal si barfa. Vedeta a postat un mesaj extrem de dur pe contul sau de Instagram, in care i-a adus cuvinte grele Mariei Ilioiu. Raluca Tanase a scris despre roscata ca a crescut pe trotuar, iar acest lucru o va urmari peste tot in viata.

Mai mult, artista a marturisit ca este in lumina reflectoarelor de 28 de ani, lucru ce o face sa fie indiferenta la actiunile Mariei Ilioiu si la atacurile fostei ispite de la Antena 1.

„Stiti vorba aia cu hotul striga hotul?

Si uite asa, diva de mahala a mai „bifat” un adversar. Cu ghilimelele de rigoare, pentru ca niciodata trotuarul nu poate fi inlocuit cu platoul de filmare. Cresti pe trotuar, il iei dupa tine oriunde ai merge. Revenind la acuzele divei, ma declar intelegatoare. Si cainele meu Bubu atunci cand vede un copac ridica piciorul sa faca pipi, asa ca pot intelege de ce diva de mahala atunci cand aude de Dubai considera ca si eu „vorbesc limba ei”????‍♀️Noroc cu faptul ca sunt sub lumina refectoarelor de 28 de ani, noroc cu emisiunile si proiectele muzicale in care mi am demonstrat valorile, educatia, studiile, reusitele actoricesti si muzicale pentru ca altfel, nu stiam cum sa combat. Peace”, a scris Raluca de la Bambi pe pagina ei de Instagram.

