Dupa scumpirea gazului urmeaza energia electrica

Pretul energiei electrice pe piata bursiera spot, cu livrare joi, a atins un maxim istoric de 750 de lei pe MWh. Nivelul este mai mult decat dublu fata de celelalte tari din regiune, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM. In regiune, Romania este departe cea mai scumpa piata (122 de euro pe MWh), fata de 53 de euro pe MWh in Ungaria si 46 de euro in Slovacia si Cehia. Energia va avea acest pret in trei intervale orare, respectiv 18:00 – 21:00. Precedentul record fusese de 680 de lei pe MWh, atins pe 1 februarie 2017, in mijlocul unei perioade extrem de geroase, cu consum urias de energie la nivelul intregii tari. Pretul mediu al energiei cu livrare joi este de 578 de lei pe MWh, de asemenea ...