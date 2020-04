Dupa Suceava, un alt oraș ar putea intra in carantina: 'Suntem pregatiti pentru orice. Asteptam masurile care ne sunt impuse si sa le respectam'

Autorităţile din Ţăndărei sunt pregătite pentru carantina totală. Magazinele au fost aprovizionate, iar pe străzi au fost dublate forţele de ordine, după ce numărul bolnavilor de Covid-19 a crescut. Suntem pregătiți pentru orice, a declarat, pentru MEDIAFAX, Nicoleta Toma, primarul orașului.

Primarul orașului Ţăndărei, Nicoleta Toma, a declarat, pentru MEDIAFAX, că au fost aprovizionate magazinele şi că au fost luate toate măsurile în eventualitatea că oraşul va intra în carantină totală.

„Suntem pregătiţi pentru orice. Aşteptăm măsurile care ne sunt impuse şi să le respectăm, şi să le ducem la îndeplinire. Magazinele sunt aprovizionate şi noi ne-am luat aceste măsuri. Avem peste 1650 de persoane care au peste 65 de ani, familii mono-parentale, familii cu o situaţie materială precară şi atunci am luat aceste măsuri ca să rezolvăm problemele care apar”, a spus Nicoleta Toma.

În Ţăndărei, şi forţele de ordine au fost sporite, iar cei aflaţi în izolare sunt verificaţi cu jandarmii şi poliţiştii. De vineri, pe străzile din oraş au apărut şi patrulele militare.

„Este adevărat că am solicitat sprijinul Prefecturii în ceea ce priveşte numărul de forţe de ordine pentru că este foarte mult de lucru la nivelul oraşului, ţinând cont de faptul că avem peste 320 de izolaţi la domiciliu. Aceştia sunt verificaţi în fiecare zi de forţele de ordine. Sunt echipaje formate din patru persoane: un asistent comunitar, un jandarm, un poliţist local şi un poliţist de la Poliţia Naţională. Sunt notificaţi, li se prezintă procedura de notificare la domiciliu plus paragraful din legislaţie dacă nu respectă măsura izolării la domiciliu, ce repercursiuni vor fi. Sunt organizate filtre. Cetăţenii sunt verificaţi dacă au acea declaraţie pe propria răspundere la dumnealor în momentul în care ies să-şi rezolve anumite probleme. A venit şi armata de astăzi (vineri-n.r.)”, a mai spus primarul oraşului Ţăndărei.

În Ţăndărei sunt aproximativ 14 mii de locuitori, iar 800 s-au întors din străinătate, potrivit autorităţilor din Ialomiţa. Patru oameni din oraş, diagnosticaţi cu COVID-19, au murit până acum.

Autorităţile din Ialomiţa au cerut Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă să dispună „carantină totală” la Ţăndărei.

„Având în vedere specificul şi solicitările doamnei primar de acolo (...) am hotărât să aduc în atenţia Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă acest aspect. A fost aprobat în unanimitate pentru că opinia publică ar fi de acord cu acest lucru şi am înaintat Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă această decizie a Comitetului Judeţean pentru că dumnealor nu respectă regulile, merg şi chiar ies din localitate, merg în localităţile limitrofe, am avut o sesizare în sensul acesta. Ziua nu sunt văzuţi pe stradă, dar ei socializează, probabil merg prin spatele curţilor”, a declarat Toniţa Manea, prefectul judeţului Ialomiţa.