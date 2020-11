Dupa suspendarea Regulamentului parcarilor din Constanta, azi s-ar putea anula definitiv si Regulamentul de acces in Peninsula

Magistrații Curții de Apel Constanța vor deschide astăzi dosarul în care, în primă instanță, s-a decis anularea HCL Constanța nr. 371/2018 privind aprobarea Regulamentului de acces în zona peninsulară a Constanței.

La momentul de față, circulația rutieră se desfășoară liber, fără a fi necesar permisul special.

Pe 18 noiembrie 2020, judecătorii Curții de Apel au decis suspendarea hotărârii Consiliului Local Constanța privind aprobarea Regulamentului parcărilor publice din Constanța, decizia de atunci a Curții fiind definitivă.

Dreptul trebuie exercitat „în conformitate cu legea“

Emiterea actului, fără evaluarea impactului asupra bugetului

La circa o săptămână după ce instanța a decis suspendarea definitivă a Regulamentului parcărilor publice din Constanța, azi s-ar putea suspenda, definitiv, Regulamentul de acces în Peninsulă.Magistrații Curții de Apel Constanța vor deschide astăzi dosarul în care, în primă instanță, s-a decis anularea HCL Constanța nr. 371/2018 privind aprobarea Regulamentului de acces în zona peninsulară a Constanței.La momentul de față, circulația rutieră se desfășoară liber, fără a fi necesar permisul special.Apelul a fost declarat de Consiliul Local Constanța, după ce instanța Tribunalului a dat curs solicitării formulate de Asociația Piața Ovidiu și a decis anularea Regulamentului de acces în Peninsulă.Așa cum arătam în edițiile anterioare, în motivarea deciziei privind anularea hotărârii de aprobare a Regulamentului de acces în zona peninsulară a municipiului Constanţa, Tribunalul Constanța arată, printre altele, că „indiferent dacă scopul ce a stat la baza emiterii actului normativ ce vizează zona reglementată, respectiv «acela de protejare a acestei părți urbanistice importante a municipiului Constanța, cu numeroase vestigii antice și clădiri monument, având stiluri și caracteristici bine definite», este unul ce apare ca justificat, o asemenea protejare nu se poate face decât în măsura în care este necesară, cu respectarea legalității și luându-se în considerare interesul social“.Totodată, Tribunalul Constanța a mai arată că reclamanții și intervenienții din acest dosar nu au contestat dreptul municipalității de a stabili norme prin care să fie protejate monumentele istorice și orice alte obiective de interes, ci au invocat faptul că deși autoritatea locală are acest drept, el trebuie exercitat în conformitate cu legea.„Protejarea monumentelor istorice se face“, potrivit hotărârii Tribunalului citată pe www.rolii.ro, „prin includerea în planurile de urbanism și în regulamentele aferente a zonelor de protecție ce au fost instituite pentru fiecare monument în parte, neputându-se aprecia că dezideratul protejării monumentelor istorice ar putea reprezenta prin el însuși un motiv justificat pentru a se impune măsuri și în afara zonei de protecție“.„Din probele administrate nu reiese că în privința extinderii zonei în care să se aplice măsuri de protecție a monumentelor istorice există un studiu care să impună o asemenea măsură, și fără a exclude existența unei justificări rezonabile pentru o asemenea măsură, instanța apreciază că în lipsa unui studiu care să justifice necesitatea extinderii zonei de protecție și a lipsei unui studiu de impact privind extinderea unor asemenea măsuri, actul normativ este emis cu exces de putere. Instanța are în vedere că dacă protejarea monumentelor istorice reprezină o justificare pentru luarea unor măsuri prin care să se reglementeze circulația în zona de protecție a acestora, acest deziderat nu poate fi acceptat ca reprezentând prin el însuși și justificarea pentru măsuri ce se extind dincolo zona de protecție, respectiv pentru spații ce nu fac parte din această zonă“, se mai arată în motivarea Tribunalului Constanţa, potrivit Jurindex.În ce privește atingerea celorlalte obiective, instanța a reținut că deși ele sunt lăsate la aprecierea autorității publice, care are libertate de apreciere asupra oportunității lor, măsurile pentru atingerea acestor scopuri trebuie să fie dispuse cu respectarea legalității, iar în cauză emiterea actului normativ ce reglementează accesul în zona peninsulară a fost făcută fără întocmirea unei evaluări prealabile a impactului asupra domeniilor social, economic și de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislației în vigoare, așa cum impune art. 7 din Legea nr. 24/2000.