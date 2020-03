Dupa Traian Basescu, un alt politician cere INCHIDEREA bisericilor: 'Ii dau in judecata penala pe cei din BOR. Sa fim mii de oameni care ii dau in judecata'

Traian Băsescu este primul politician care a cerut închiderea bisericilor, pentru a prevenit o eventuală epidemie de coronavirus în România. Un alt politician controversat, Andrei Caramitru, lider USR, vrea aceeași măsură și amenință Biserica Ortodoxă Română că o va da în judecată și va instiga zeci de mii de oameni să îi urmeze exemplul.

Reamintim că Guvernul PNL discută cu Patriarhia Română luarea unor măsuri drastice, după ce a convins-o să ia câteva decizii extrem de controversate,

”Dacă până și Basescu (șeful partidului ăla in care e și Mike Neamtu și Papahagi și alții profund habotnici) spune ca trebuie Închise bisericile ca e risc enorm de propagare. Înseamnă ca avem dreptate când cerem asta.

Însă BOR e deja o organizatie extremistă. Purtătorul de cuvânt sare in sus zilnic și urlă ca in nici o situație biserica nu va intra in carantina. Ca in nici o situație nu vor evita sa folosească aceeași lingurița pentru toți.

Dacă doamne ferește se întâmpla propagare de acolo și bătrânii care au fost la slujbe încep sa moară. Eu va promit - ii dau in judecata penală pe cei din BOR. Și fac și petiție - sa fim mii de oameni care ii dau in judecată.

De Paste - Patriarhia va încuraja participarea? Și in zonele cu cazuri de coronavirus cum e Timișoara? Se va da lumină împreună cu virus?

Ps: in Iran focarul principal este in orașul centru religios Qom. In Coreea de Sud propagarea a venit de la o congregație religioasă creștină și slujbele aferente. Doar zic.

Deci Întâlnirile cu 999 de oameni sunt ok, cele cu 1001 nu. Grozav.

Ce se întâmpla cu mall-urile mari? Ce se întâmpla cu metroul? Ce se ca întâmpla cu slujbele de paste? Nu de alta - dar acolo vorbim de multe mii de oameni claie peste grămadă.

Dl Arafat - fiți un pic mai specific și mai puțin speriat de rețelele de interese din spate.

Ce ar trebui sa facă guvernul ACUM ca sa prevină evolutia virusului in România:

- sa închidă școlile (așa au făcut toate țările care au prevenit evolutia rapida a virusului)

- toate Întâlnirile / evenimentele cu peste 100 de participanti sa fie interzise (inclusiv teatre, cinema, slujbe, cluburi etc)

- control drastic la granițe. Cine vine din zonele de risc înalt nu pot intra sau intră direct in carantină controlată. Italia in special. Toți ceilalți fac declaratie pe proprie răspundere ca nu au trecut pe acolo in ultima perioadă (dacă au mințit intră pe penal). Plus scan de sănătate la toți cei care intră in țară

- promovate masiv pe toate canalele media și online regulile de baza de igienă și contact între oameni.

Știu ca pare dur, însă e EXACT ce au făcut alte țări care au evitat progresia exponențială a bolii. E mai bine așa acum decât sa ajungem cu zone întregi in carantină și colaps economic și al sistemului de sănătate. Prevenția e esențială acum.

Ps: guvernul a anunțat ceva azi. Prea puțin. Sper ca peste 2-3 zile sa vina cu măsurile astea ca alfel e rău de tot.”, sunt mesajele lui Caramitru.