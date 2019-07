Dupa Turcia, Rusia mai da o lovitura: India, țara care va deține supremația mondiala la numarul de persoane, cumpara sistemul antibalistic S-400

Rusia va începe în anul 2023 să livreze Indiei sistemul antibalistic și antiaerian S-400 Triumf, a declarat un oficial de rang înalt din cadrul Ministerului Apărării de la New Delhi, informează publicația The Financial Express.

Contractul de achiziționare a sistemului, în valoare de 5,2 miliarde de dolari, a fost semnat în luna octombrie a anului trecut, informează mediafax.ro.

Citește și: Lovitură pentru Klaus Iohannis! Decizie atomică a CCR

Anterior se vehicula că livrarea sistemului va începe în octombrie 2020 și ar urma să se încheie în aprilie 2023.

Administrația SUA avertizat India că achiziția sistemului rus ar putea avea "implicații grave" asupra relațiilor bilaterale între Washington și New Delhi.

Citește și: Gabriela Firea aruncă bomba: Analizez și o candidatură independentă de PSD la prezidențiale

Statele Unite au impus sancțiuni Moscova prin intermediul a Legii pentru contracararea adversarilor SUA (CAATSA), care restricționează achiziția de armament din Rusia.

Achiziția de către India a sistemului S-400 are loc în contextul tensiunilor între SUA și Turcia pe tema utilizării de către Ankara a acestui sistem.

Citește și: Dezvăluirea momentului! Pe mâinile cui a ajuns afacerea cu care s-a îmbogățit Dan Barna din bani publici

Oficiali de la Washington și-au exprimat temeri că în cazul în care Turcia va utiliza sistemul rus ar putea fi expuse date secrete de tip tehnic despre avioanele militare americane F-35, pe care Turcia vrea, de asemenea, să le achiziţioneze.

Așadar, SUA au transmis Ankarei că nu va permite Turciei să participe la programul de fabricare de componente pentru avioanele F-35 și ar putea impune chiar sancțiuni economice.

Citește și: Gabriela Firea a luat decizia: Voi candida .