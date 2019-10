Dureros! Mesajul Aureliei Chirica catre sotul ei, chiar inainte sa urce microbuzul mortii: ''A pupat copiii...''

Aurelia Chirita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sotul Aureliei Chirita a rememorat in cadrul unui interviu ultima discutie pe care a avut-o cu aceasta, inainte sa se urce in microbuzul-mortii. Marturiile sale sunt sfasietoare… Barbatul si-a stapanit cu greu lacrimile care ii inunda ochii de doua zile… de cand a ramas singur sa isi creasca cei trei copii pe care i-a daruit femeia iubita. Blestemul de pe Drumul European 583! Au murit pe loc, unul în bratele altuia. Patru suflete s-au ridicat spre cer dupa accidentul îngrozitor de la Baltati! Soferul care si-a ucis familia a facut o greseala capitala! FOTO, VIDEO Ce i-a spus Aurelia Chirita sotului ei, inainte sa se urce in microbuzul-mortii In varsta de 31 de ani, Aure ...