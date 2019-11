Dusan Uhrin despre meciul cu Academica Clinceni: Am pierdut doua puncte

Antrenorul echipei Dianmo, Dusan Uhrin, s-a arătat nemulţumit de evoluţia jucătorilor săi la Clinceni, fiind de părere că echipa "alb-roşie" a pierdut două puncte cu Academica potrivit news.ro

"Am început meciul de la 0-2, am revenit şi am avut destule oportunităţi să mai marcăm, dar nu poţi să începi aşa! Pentru mine a fost un meci rău. Terenul a fost OK, a fost la fel pentru toată lumea. Nu putem să pierdem meciuri încă de la început. Puljici este un lider, a fost importantă absenţa lui, Klimvicius este doar la al doilea meci jucat cu mine. Mă îngrijorează că nu ne fructificăm şansele. Astăzi am pierdut două puncte. Este o distanţă mare până la play-off, dar mai sunt meciuri de jucat. Nu a fost ultima şansă de a ajunge în play-off, dar nu prea mai avem mult timp", a declarat Uhrin, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Academica Clinceni a terminat la egalitate, scor 2-2 (2-2), meciurl disputat, duminică, pe teren propriu cu Dinamo, în etapa a XVII-a a Ligii I. Dinamoviştii sunt la patru puncte de locurile de play-off.

Au marcat: Cebotaru ’12 (p), Merloi ’22 / Sorescu ’32, Perovici ‘45+1.

În urma acestui rezultat, Dinamo se menţine pe locul 9, cu 22 de puncte, la egalitate cu FC Botoşani şi Poli Iaşi,de pe locurile 7, respectiv 8.

Academica Clinceni se menţine pe locul 12, cu 15 puncte.

Lider este CFR Cluj, cu 34 de puncte, urmată de Astra Giurgiu, cu 31 de puncte, FC Viitorul, cu 29 de puncte, Universitatea Craiova, 28 de puncte, FCSB, 27 de puncte, şi Gaz Metan Mediaş, cu 26 de puncte. Viitorul, Craiova şi Gaz Meran Mediaş nu au jucat în această etapă.