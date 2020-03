Dusan Uhrin dupa victoria cu Academica Clinceni: 'Sunt bucuros pentru ca a fost un meci dificil si am reusit sa castigam'

Antrenorul Dusan Uhrin a declarat, marţi, după ce Dinamo a învins Academica Clinceni, în Cupa României, că nu a fost un meci diferit faţă de cel de vineri, când adversarii s-au impus cu acelaşi scor, în Liga I, potrivit news.ro.

"Sunt bucuros pentru că a fost un meci dificil şi am reuşit să câştigăm cu 1-0. Clinceniul s-a apărat, a contratacat şi a avut câteva ocazii de a marca. Am fost puţin nervoşi, am pierdut în faţa lor ultimul meci. Le-am spus jucătorilor să fie calmi şi să nu se grăbească pentru că vor marca până la urmă. Nu cred că a fost un meci diferit de cel anterior, scorul este doar diferit. Vineri, am jucat bine prima repriză şi rău repriza a doua. Acum Fabbrini a jucat mult mai bine, a fost mai ofensiv, vineri nu a fost. Am discutat cu jucătorii pentru că nu vreau să am haos în echipă, e foarte dificil în astfel de condiţii să pregăteşti un meci şi le-am spus că nimic nu este adevărat (n.r. - privind îndepărtarea sa de la echipă). Suporterii ne-au susţinut de fiecare dată şi sperăm să o facă în continuare. E dificil pentru că nu suntem pe un loc bun, avem multe probleme şi cred că ne-au înţeles. E dificil pentru jucători să se concentreze sub presiune, pentru mine mai puţin, eu am avut întotdeauna presiune. Lucrez cu oameni, unii mă plac, alţii nu. E mai bine pentru jucători să se concentreze pe fotbal, asta e situaţia", a declarat Uhrin.

FC Dinamo a învins, marţi, în deplasare, deşi a jucat pe propria arenă, cu scorul de 1-0 (0-0), formaţia Academica Clinceni, calificându-se în semifinalele Cupei României. Meciul s-a jucat pe Stadionul Dinamo pentru că formaţia din Clinceni nu are nocturnă pe arena proprie.

A marcat: Sorescu '84.

Vineri, în campionat, Academica Clinceni a învins, tot pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare, formaţia Dinamo cu acelaşi scor.