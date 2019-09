Dwayne Johnson a confirmat ca actorul Kevin Hart se simte bine in urma accidentului: Este un om norocos

Dwayne Johnson a confirmat că actorul Kevin Hart, care îi este prieten şi partener în mai multe filme, se simte bine în urma accidentului de maşină în care a fost implicat la începutul lunii. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Kevin Hart, cunoscut pentru roluri din filme ca „Ride Along” şi „Jumanji: Welcome to the Jungle”, a fost spitalizat cu răni grave la spate. Johnson a declarat la „The Kelly Clarkson Show”: „Este un bărbat norocos. Totul e bine. Am vorbit cu Kevin - am luat legătura astăzi. Şi ştiţi ceva? Lucrurile astea se întâmplă în viaţă şi, slavă Cerului, era legat frumos în scaunul de maşină”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Hart trebuia să fie primul invitat al lui Clarkson în emisiunea televizată, însă în urma accidentului, Johnson a revenit mai devreme din luna de miere şi i-a ţinut locul. Cei doi sunt prieteni apropiaţi. „Îl iubesc, este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Şi, sincer, vreau să spun, slavă Domnului, putea fi mult mai rău. Aşa că este un norocos şi ştie asta”, a spus Johnson, care îl va vizita curând pe Hart la spital. Kevin Hart şi şoferul maşinii în care se afla au fost spitalizaţi. O a treia persoană a suferit răni minore. Şoferul nu era sub influenţa alcoolului. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.