Dwayne Johnson, starul cel mai popular de la Hollywood, pregateste un remake la 'Regele Scorpion'

Dwayne Johnson, starul cel mai popular de la Hollywood, va produce o nouă versiune a filmului "Regele Scorpion" care l-a consacrat la începutul anilor 2000, anunță news.ro.

În 2001, Dwayne Johnson debuta în cinema jucând personajul regelui Scorpion în "The Mummy Returns" şi "The Scorpion King".

După 19 ani, fostul luptător devenit cel mai popular star de la Hollywood anunţă că vrea să producă o nouă versiune a aventurilor Regelui Scorpion.

"The Scorpion King a fost primul meu rol în cinema şi am fost onorat şi emoţionat de ideea de a reimagina această super mitologie pentru o nouă generaţie", a indicat Dwayne Johnson într-un comunicat transmis Variety. "Nu aş fi avut carieră fărăşansa de a juca în acest film şi sunt nerăbdător să ofer, împreună cu Seven Buck Productions, aceeaşi oportunitate altor actori".

Dwayne Johnson s-a asociat pentru acest proiect cu scenaristul Jonathan Herman, nominalizat la Oscar pentru filmul său biografic despre grupul de rap N.W.A., "Straight Outta Compton".

Dwayne Johnson pregăteşte un alt proiect epic, un film ce reface viaţa regelui Kamehameha I, care a unificat insulele hawaiene la începutul secolului XIX. Filmul va fi semnat de Robert Zemeckis, regizorul filmului "Forrest Gump" şi "Back to the Futur".