E alerta! Coronavirusul ucide pe banda rulanta. In ultimele 24 de ore, au murit inca…

Coronavirusul continua sa faca victime in China. In ultimele 24 de ore, numarul oamenilor ucisi de virus a crescut cu 57. In total, nu mai putin de 361 de persoane au murit, iar numarul de cazuri a trecut de 17.300. In plus, un deces s-a inregistrat si in Filipine.

Altfel, sase chinezi care au si cetatenie romana au sosit in Romania, in urma cu doar cateva ore. Acestia au fost preluati rapid de pe aeroporul Otopeni si suspusi unei proceduri speciale. De precizat ca toate persoanele care revin din China sunt inregistrate si sfatuite sa sa sune la 112 dupa primele simptome.

In afara Chinei, numarul cazurilor confirmate depaseste 180. Inclusiv in SUA s-au inregistrat cazuri de coronavirus. Autoritatile sustin, totusi, ca situatia este sub control.

Primul spital destinat pacientilor infectati cu coronavirus, finalizat luni

Altfel, primul dintre cele doua spitale aflate in constructie in Wuhan pentru a trata pecientii infectati cu 2019-nCoV ar urma sa fie finalizat luni, iar 1.400 de cadre medicale din armata vor fi trimise aici, potrivit BBC.

Spitalul Huoshenshan are 25.000 de metri patrati si o capacitate de 1.000 de paturi.

