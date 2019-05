E Boc cu Basescu, la Cluj?

traian basescu emil boc

Recenta vizită a fostului președinte Traian Băsescu la Cluj a scos la lumină câteva piese dintr-un puzzle politic extrem de interesant, în ceea ce privește prezentul și viitorul relației Boc-Băsescu, clădite pe un trecut de parteneriat între cei doi, asumat de ambii.

La conferința de presă organizată la sediul PMP Cluj, Traian Băsescu a arătat câteva ”piese” din acest puzzle (care pot fi considerate și ”mesaje codate”):

Este prima dată când vine la Cluj și nu se întâlnește cu Emil Boc, pentru a ”nu crea suspiciune asupra sa” (asupra lui Emil Boc, din partea PNL)

Nu poate spune nimic negativ la adresa lui Emil Boc (fiind fidel astfel parteneriatului pe care l-a avut cu fostul premier, acum primar în capitala Ardealului)

PMP ar putea susține candidatura lui Emil Boc, oferindu-i astfel șanse sporite de a câștiga alegerile

Dacă rezultatul de la europarlamentare va indica faptul că suma procentelor PNL+PMP va depăși PSD, atunci scena politică se va restarta

PMP a păstrat filonul fostului PD

Cei care votează cu PMP ar da dovadă de ”o inteligență politică”

Pe lângă aceste ”piese”, mai există și alte informații certe sau vehiculate în spațiul public:

Traian Băsescu este candidat la alegerile europarlamentare de duminică, din partea PMP, în timp ce Emil Boc nu candidează la nimic

Un scenariu politic care vizează dărâmarea Guvernului PSD, după alegerile europarlamentare, lansa câteva ”condiții”, printre care se menționau și cele privind scăderea PSD sub 30% și depășirea pragului electoral de către PMP

Dacă PMP are 4,9%, ar avea de câștigat PSD, prin redistribuire. Dacă PMP trece de 5%, de câștigat ar avea toți din familia politică PPE – gruparea politică europeană din care face parte PMP și PNL (mai multe mandate din România comparativ cu ale socialiștilor reprezentați de PSD; PNL ar câștiga psihologic în fața PSD, cu implicații în tentativa de dărâmare a Guvernului și în perspectiva alegerilor prezidențiale)

Deși majoritatea jurnaliștilor au relatat doar asupra ”pieselor” puzzle-ului lansate de Traian Băsescu, există câteva întrebări, cel puțin, care indică un scenariu mai amplu, ce implică un sprijin al PMP (Traian Băsescu) din partea lui Emil Boc și cel puțin a foștilor PD-iști, din care are de câștigat și PNL-ul, în perioada post-europarlamentare și pe termen mediu (să nu uităm că spre finalul anului vor fi alegeri prezidențiale!).

De ce era nevoie ca Băsescu să-l protejeze pe Boc? Pornim de la premisa că Traian Băsescu este un om politic cu o experiență evidentă, pragmatic, care are nevoie de voturi pentru a accede în Parlamentul European, despre care a spus că este ”ultima sa bătălie politică”. Și atunci, nu vi se pare o frântură de logică în ”protecția” pe care Băsescu i-a făcut-o lui Boc?! Dacă, însă, piesa de puzzle arătată de Băsescu este doar o parte, iar o altă piesă ar indica tocmai sprijinul lui Boc pentru Băsescu, la Cluj?! Parcă logica politică, pornită de la premisa anunțată anterior, începe să prindă un contur mai consistent, nu?!

De ce l-ar sprijini Boc pe Băsescu? Aproape că m-aș putea opri aici, fără să mai căutăm posibile răspunsuri, pentru că lucrurile sunt mai mult decât evidente, în condițiile în care Boc a mai sprijinit PMP din postura de primar PNL (începând chiar cu momentul în care s-au pus bazele PMP, prin Fundația Mișcarea Populară), iar relația dintre cei doi este de notorietate (Băsescu la dus în ”politica mare” pe Boc, la sprijinit în parcursul său politic și apoi l-a ajutat cu lobby la Bruxelles pentru unele proiecte anunțate în calitate de primar al Clujului). În plus, cum am spus, acesta este momentul în care Băsescu chiar are nevoie de Boc și nu știu dacă acesta din urmă poate refuza un astfel de gest, din motivele enunțate anterior și poate încă multe altele.

Care ar fi avantajul PNL? Avantajul PNL ar rezulta tocmai din ”suma PNL + PMP” menționată de Băsescu ”printre rânduri”, care ar putea restarta scena politică. Conform ultimelor sondaje, media procentelor situează PNL și PSD aproape la egalitate, în marja de eroare. O poziționare a PMP alături de PNL, ca sumă de procente, ar conduce la depășirea PSD, ceea ce ar însemna un plus psihologic evident (ca semnal politic). În plus, PNL își va menține poziționarea superioară față de USR, ceea ce le va da un avantaj în orice negociere politică ulterioară. În tot acest scenariu, e nevoie de o condiție: PMP să depășească pragul electoral de 5%, pentru că altfel... nu contează! În acest caz, un sprijin punctual pe Cluj, acordat PMP, ar putea fi un scenariu plauzibil. Mai ales că ”pierderea” PNL la nivel național ar fi insignifiantă, în comparație cu avantajele post-electorale menționate anterior (să vă readuc aminte de răspunsul lui Băsescu la întrebarea”de ce ar vota oamenii cu PMP?”: ”pentru că ar da dovadă de inteligență politică”?!).

În plus, numărul de membrii în PPE (partid politic european din care face parte atât PNL, cât și PMP) ar putea fi mai mare! Și deloc de neglijat este faptul că voturile partidelor sub 5% vor fi redistribuite pentru cei care au făcut pragul electoral, caz în care PSD ar putea fi favorizat. Ori, din punct de vedere politic, ar fi mai pragmatic să ajuți un partid din aceeași familie politică (care ar putea fi în jurul procentului de 5%), cu atât mai mult cu cât acesta deja și-a arătat deschiderea spre PNL, decât să permiți PSD-ului să câștige avantajul psihologic al unei victorii (cu implicațiile de rigoare). Nu?! Ca să nu mai revin și la avantajele pe care Emil Boc le-ar culege direct (menționate, printre rânduri, de Traian Băsescu). Peste toate astea, întâmplător sau nu, PNL nu a organizat niciun miting electoral de anvergură la Cluj-Napoca... Oare de ce?!

În 2004, victoria împotriva PSD a început cu Emil Boc susținut de Traian Băsescu! Acum, începe cu susținerea lui Emil Boc pentru Traian Băsescu?!

În anul 2004, dreapta din România a învins o stângă politică ce părea invincibilă, începând cu câștigarea unor primării din orașe importante, printre care și cea a Clujului, adjudecată de Emil Boc. Ulterior, în toamna aceluiași an, Traian Băsescu a ajuns președintele României, iar peste ceva ani Emil Boc a ajuns premierul României, desemnat de... Traian Băsescu.

Să asistăm din nou la un moment politic major, care are din nou Clujul în postura de germene politic?! În asta se ascunde/traduce ”inteligența politică”a celor care vor vota PMP, la care făcea referire Traian Băsescu?! Asta rămâne de văzut...

Însă, ce e cert e faptul că piesele de puzzle oferite de Traian Băsescu în conferința de presă nu au cum să fie ”întâmplătoare” și nici nu pot fi tratate simplist, de genul: Băsescu îl sprijină pe Boc!

Că, până la urma urmei, alegerile de duminică îl implică doar pe Traian Băsescu, în calitate de candidat, nu și pe Emil Boc!

