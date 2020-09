'E ca si cum te-ai duce la magazin, absolut acelasi pericol' - Nicușor Dan invita bucureștenii sa mearga la vot

Deputatul Nicuşor Dan, susţinut de PNL şi USR PLUS pentru funcţia de primar general al Capitalei, i-a îndemnat miercuri pe bucureşteni să iasă la vot, susţinând că, din punct de vedere al riscului de infectare cu noul coronavirus, este "absolut acelaşi pericol" ca şi un drum la magazin.

"Eu invit bucureştenii să vină la vot. E ca şi cum te-ai duce la magazin, e absolut acelaşi pericol. Şi pericolul e mai mare să rămâi într-o criză medicală care se va prelungi. E pericolul mai mare să rămâi cu o administraţie iresponsabilă patru ani, decât să faci efortul să mergi o jumătate de oră la vot. În general, solicit bucureştenilor să iasă la vot, pentru că e ceva de care depinde viitorul lor. Avem o administraţie profund incompetentă, profund coruptă şi ar fi chiar tragic ca ea să continue să administreze oraşul acesta", a declarat el, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul de campanie.Dan i-a îndemnat pe alegători să voteze "util", pentru "singurul" candidat care are şanse de reuşită în faţa primarului în funcţie."Consider că am prima şansă. Există doar doi candidaţi care pot să câştige: Gabriela Firea şi cu mine. (...) Pentru oricine vrea ca această administraţie să plece de la conducerea Bucureştiului trebuie să dea un vot util, pentru că altfel aruncă votul şi, implicit, o favorizează pe Gabriela Firea. Invit oamenii să iasă la vot, să se informeze, să voteze înţelept, să nu arunce votul", a spus Nicuşor Dan.În opinia sa, o dezbatere la care să participe împreună cu Gabriela Firea nu va avea loc, deoarece aceasta a refuzat."Am adresat mai multe invitaţii către Gabriela Firea. Am răspuns la cel puţin zece minciuni pe care le-a expus în spaţiul public despre ce aş fi spus eu, pe de o parte. Pe de altă parte, despre pretinse realizări, cum ar fi 50 de kilometri de conductă înlocuiţi, un miliard de euro fonduri europene atrase şi tot felul de alte bazaconii. O dezbatere publică ar fi fost o oportunitate în care bucureştenii să afle adevărul prin confruntarea între principalii doi protagonişti la alegerile locale. Gabriela Firea a refuzat. Ţineţi minte tot şirul de discuţii. (...) A existat ieri o invitaţie de la postul B1. Nu a venit. Mai este în seara asta o invitaţie de dezbatere unu la unu la postul Realitatea TV, unde o să mă duc. M-aş bucura să vină. Nu cred că o să vină", a explicat Dan.