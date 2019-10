E-Distribuitie Dobrogea intrerupe furnizarea energiei electrice in judetul Constanta. Vezi daca esti afectat

Municipiul Constanta, cu b-dul I. C. Brătianu intre nr. 116 si 160, respectiv intre nr. 51 si 105; strazile: Petre Ispirescu, Vasile Carlova, Costache Stamate, Buciumului, Gheorghe Popa, Mircea Berbereanu, Sirenei, Ion Sercaianu, Slt. Nicolae Rosculet, Penes Curcanul (partial), Intrarea I. C. Bratianu; bloc Medgaz, situat pe b-dul I. C. Bratianu nr. 61bis; Centru Anvelope Autozone – b-dul I. C. Bratianu nr. 124; Peco GPL Crimbo Gas – b-dul I. C. Bratianu nr. 61A; Policlinica Sanser Vital – b-dul I. C. Bratianu nr. 97; Agentia de Publicitate Junkers Design – b-dul I. C. Bratianu nr. 91 – întrerupere totală.

07:30-15:30