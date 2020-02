E-Distributie Dobrogea anunta intreruperea furnizarii energiei electrice in judetul Constanta

Orasul Mangalia: str. Negru Voda, Bloc A 100, Scara A, B, C, D, E; Bloc B 60, Sc. A, B, C; Bloc C 20, Bloc O, Bloc J Sc. A, B; Bloc 17 Sc. B; Bloc T2, Spatii Comerciale, Camin CM, Camin C2 bis, Bloc CMZ, Cartier Case Negru Voda.

09-12