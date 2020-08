E-Distributie Dobrogea: Iata programul intreruperilor programate in Constanta

Întreruperile se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții.

E-Distribuţie Dobrogea a redus pe cât posibil numărul întreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energieiel ectrice, pentru a minimiza disconfortul clienților. Lucrările au fost reduse la cele care sunt necesare pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și a alimenta clienții cu energie electrică în bune condiții, conform prevederilor din Decretul președintelui Românieinr. 195/16.03.2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 212/16.03.2020.Următoarele întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții.Joi , 27 August 2020Municipiul Constanta, cu sediul ANAF - strada I.G. Duca nr. 18; Clinica "Medimar" - strada Jupiter nr. 19; strazile: Jupiter, Mercur, Gheorghe Lazar, Sarmisegetuza (in trenr. 50-66), Dacia (in trenr. 29-62), C-tin Bratescu (in trenr. 42-50), respectiv Stefan Mihaileanu (intre nr. 19-39) – întrerupere totalã.Orar - 06:30 - 07:30Municipiul Constanța, cu strazile: Varful cu Dor, Veniamin Costache, Fundatia "Giovanni Bosco", Sectia SNIF SA - stradaVarful cu Dor; Service Auto "Edy Service Exclusive"; respectiv SC Palcosrl - stradaVarful cu Dor – întrerupere totalã.Orar - 08:00 - 09:00Municipiul Constanta, cu strazile: Flamanda (integral), respectiv Petru Vulcan (partial) intrenr. 112-118A – întrerupere totalã.Orar - 08:30 - 16:30Municipiul Constanta, Showroom "Darius Motors" – b-dul Aurel Vlaicunr. 186b – întrerupere totalã.Orar - 09:00 - 12:00Orasul Navodari, cu strazile: M17; M19 si M20 – intrerupere parțiala.Orar 09:00 - 17:00LocalitateaDobromir – întrerupere totalã.Orar - 09:00 - 17:00Municipiul Constanta, cu strazile: Pandurului, Mugurului, Comarnic, Theodor Sperantia, Salciilor, MesterulManole, Lucernei, Sofranului, Cimbrului, Pelinului; Complex Servicii Comunitare “Cristina”- stradaPanduruluinr. 120;Scoala Gimnaziala nr. 17 – strada Mesterul Manole nr. 18 – întrerupere totalã.Orar - 09:30 - 10:30Municipiul Constanta, cu SC CELCO SA – Soseaua Industriala nr. 5 – întrerupere totalã. Orar - 11:00 - 12:00Vineri , 28 August 2020Municipiul Constanta, Cartier Medeea, cu strazile: Slt. AngelescuTemelie, SpiruHaret, Valul lui Traian, Despot Voda, Slt. Gheorghe Dumitrescu, respectiv Ion Cassian – întreruperetotalã.Orar - 08:30 - 16:30Statiunea Costinesti, Cartier Schitu, cu strãzile: Ciocirliei, Privighetorilor, Artarului si Stejarului – întrerupere parţialã.Orar - 08:30 - 16:30Localitatea Nicolae Bãlcescu, cu strãzile: Carol I; Mihai Eminescu; Gãrii; Mare; Tudor ArghezișiTrestiei – întrerupereparţialã.Orar - 09:00 - 12:00LocalitateaDobromir – întrerupere totalã.Orar 09:00 - 17:00