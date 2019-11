E-Distributie Dobrogea: Intreruperi suplimentare programate in judetul Constanta

Marţi 26.11.2019















UO MT-JT

Constanța

Municipiul Mangalia, cu strada Constantei, bloc E, scarile A, B, C; bloc F, scarile A, B, C; bloc M, scarile A, B, C; bloc C1, scarile A, B, C; bloc C2, scarile A, B, C; bloc C3, scarile A, B, C; bloc G6; bloc PX3; bloc PX4; bloc PX6; bloc PY2, scara B; bloc Farmacie; Restaurant Lavrion, Cristofor, Restaurant Marinas, Muzeu Arheologie, Banca Comerciala Română, Scoala Generală nr. 5, Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca, Piata Eminescu centru; strazile: Mihai Eminescu, Doctor Motas, Marasesti, Vasile Alecsandri, Vasile Pirvan, Cetatii, Tepes Voda, Libertatii (partial) – întrerupere totală.

09:00-13:00