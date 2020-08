E-Distributie investeste 100 de milioane de euro in 2020, in modernizarea retelelor electrice din Romania

Companiile E-Distribuție din România au planificate pentru acest an investiții de 483 de milioane de lei

În perioada 2015-2019, investițiile totale realizate de cele trei companii de distribuție, parte a grupului Enel din România, au depășit două miliarde de lei

Companiile E-Distribuție din România vor investi, pe parcursul acestui an, 483 de milioane de lei (aproximativ 100 de milioane de euro) în modernizarea rețelei electrice din București și din cele zece județe în care își desfășoară activitatea în țară.Valoarea programelor de modernizare din acest an se adaugă investițiilor cumulate de 2,025 miliarde de lei realizate de E-Distribuție Banat, E-Distribuție Dobrogea și E-Distribuție Muntenia în perioada 2015-2019.„Companiile E-Distribuție investesc, an de an, fonduri importante în modernizarea rețelelor electrice din România. Prioritatea noastră rămâne digitalizarea, pentru a pregăti calea spre tranziția energetică. Programele noastre de modernizare au impact direct asupra capacității rețelei de a furniza energie noilor consumatori și de a îmbunătăți gestionarea întreruperilor neplanificate”, a declarat, directorul general al companiilor E-Distribuție Banat, E-Distribuție Dobrogea și E-Distribuție Muntenia.Programele de investiții derulate de E-Distribuție au ca scop modernizarea stațiilor de transformare, prin introducerea lor în sistemul Telecontrol, care permite controlul de la distanță al dispozitivelor de întrerupere și manevră din rețeaua electrică și prin înlocuirea transformatoarelor și a altor echipamente. Totodată, E-Distribuție investește în înlocuirea liniilor electrice, în supravegherea video a stațiilor și în instalarea de contoare inteligente. Anul acesta, E-Distribuție Muntenia, E-Distribuție Dobrogea și E-Distribuție Banat vor instala peste 170.000 de contoare inteligente, printr-o investiție de peste 56 de milioane de lei.Toate zonele deservite de cele trei companii E-Distribuție vor fi luate în calcul de programul de investiții din acest an.va investi, în 2020, în jur de 127 de milioane de lei în modernizarea rețelelor electrice Din suma totală, 26 de milioane de lei vor fi alocați în linii de medie tensiune și posturi de transformare, 29 de milioane de lei în linii de joasă tensiune, 21 de milioane de lei în stații de transformare și 28 de milioane de lei în echipamente de măsurare.Printre proiectele derulate de E-Distribuție Banat se numără modernizarea mai multor linii de medie tensiune în municipiul Arad și în localitățile Horia, Pecica, Ususău, Poltura, Nădlac din județ. În județul Caraș-Severin stația de transformare din Oțelu Roșu va avea montate panouri fotovoltaice, iar o serie de linii de medie tensiune din Reșița și Șerel vor fi modernizate. În județul Hunedoara, în Orăștie, Deva și Simeria, E-Distribuție Banat va moderniza trei stații de transformare. În Timișoara, compania va moderniza o stație de transformare, două linii de medie tensiune, 8 posturi de transformare și va pregăti anumite posturi de transformare pentru montarea contoarelor inteligente.are alocate, de asemenea, investiții de 117 de milioane de lei în 2020, din care 13 milioane de lei în linii de medie tensiune, 40 de milioane de lei în linii de joasă tensiune, 6 milioane de lei în posturi de transformare, 16 de milioane de lei în stații de transformare și 24 de milioane de lei în echipamente de măsurare.În județul Constanța, compania urmărește modernizarea a două stații de transformare cu impact pentru localitățile Baba Novac și Eforie Nord, iar în Constanța vor fi modernizate mai multe posturi de transformare. În județul Ialomița, vor fi modernizate două stații de transformare în Slobozia unde vor continua și lucrările de îmbunătățire a liniilor de joasă tensiune.are planificate investiții de aproximativ 229 de milioane de lei în modernizarea rețelelor electrice, din care circa 19 milioane de lei în linii de 110 KV, 32 de milioane de lei în linii de medie tensiune, 41 de milioane de lei în linii de joasă tensiune, 38 de milioane de lei în stații de transformare, 28 de milioane de lei în puncte de alimentare și posturi de transformare și 46 de milioane de lei în echipamente de măsurare.În București, E-Distribuție Muntenia urmează să modernizeze 9 stații de transformare, mai multe treceri la 20 kV, precum și o serie de linii de medie tensiune. În județul Giurgiu, vor fi modernizate două linii de medie tensiune și sunt planificate investiții în liniile joasă tensiune în mai multe localități. În Ilfov, investițiile vizează, printre altele, modernizarea unei stații de transformare și a trei linii de medie tensiune.Rețelele electrice operate de cele trei companii E-Distribuție numără 286 stații de transformare și 23.575 posturi de transformare, care distribuie în jur de 15 TWh de energie electrică în fiecare an, prin peste 128.000 de kilometri de linii electrice de înaltă, medie și joasă tensiune.