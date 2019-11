E drama mare in familia lui Becali. La o luna de la nunta de milioane de euro, fiica patronului FCSB nu-si revine dupa ce a fost parasita pentru o bomba SEXY

Gigi Becali a participat, in urma cu o luna, la unul dintre cele mai importante evenimente din viata sa. Fiica cea mare a patronului de la FCSB s-a asezat la casa ei, s-a maritat, iar tot evenimentul a fost la cele mai inalte standarde din toate punctele de vedere.

Gigi Becali a facut tot posibilul ca fiica sa cea mare, Teodora, sa aiba parte de o nunta de vis. Patronul celor de la FCSB a aruncat cu bani in stanga si-n dreapta, iar la final, cand a tras linie, a cheltuit 500 de mii de euro pentru organizarea evenimentului. In plus, pe langa aceasta suma uriasa, Gigi Becali i-a uimit pe toti si cu darul de nunta.

Un milion de euro le-a oferit mirilor, care au strans 1,7 milioane de euro din partea tuturor invitatilor prezenti la nunta. Pe langa toate aceste detalii, dupa o nunta ca-n povesti, Gigi Becali a primit si o veste trista din partea fiicei mijlocii.

Becali, probleme in familie. Ce se intampla cu fiica patronului de la FCSB

Pana la finalul lunii trecute, Alexandra Becali forma un cuplu cu Mihnea Grigoriu, insa fiul miliardarului Daniel Grigoriu a luat decizia de a face o schimbare in viata sa. Astfel, acesta a pus capat relatiei cu Alexandra Becali si i-a dat o sansa Denisei Hodisan.

Fotomodelul are 26 de ani si a terminat Facultatea de Matematica. Denisa a castigat de-a lungul carierei mai multe competitii internationale, cele mai importante fiind obtinute la Miss Top Model International, castigat in 2016, dar si Miss Balkana 2017, Miss Planet Fotogenie 2017.

Ultima competitie la finalul careia s-a impus a fost la Tbilisi. Este vorba de Miss Planet 2019, acolo unde a fost insotita chiar de catre Mihnea Grigoriu. Pentru a uita de fostul iubit, care pare sa traiasca cele mai frumoase momente alaturi de frumoasa Denisa, Alexandra Becali a plecat intr-o vacanta de lux in Statele Unite ale Americii.

