"E foarte important sa vii la vot si sa spui Eu vreau sa fiu in Europa!" Interviu cu un eurodeputat roman

Este foarte important sa vii la vot, in 26 mai, si sa spui astfel, prin votul tau: "Eu vreau sa fiu in Europa!", vreau sa fiu reprezentat in Parlamentul European de oameni credibili si care stiu sa negocieze in interesul Romaniei, este mesajul transmis alegatorilor de Marian-Jean Marinescu (PNL), unul dintre cei mai vechi eurodeputati romani.