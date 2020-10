E greu de acceptat ca unii colegi nu sunt printre primii pe listele pentru Parlament, spune Clotilde Armand

Primarul ales al Sectorului 1, Clotilde Armand, consideră că este greu de acceptat faptul că unii colegi de partid care "s-au luptat" în Parlament "cu hidra pesedistă" nu se regăsesc pe primele poziţii pe listele la parlamentare, potrivit Agerpres.

"E multă forfotă în bula noastră pentru că unii colegi din USR se regăsesc pe locuri greu eligibile la Camera Deputaţilor sau la Senat. Scriu şi eu câteva rânduri despre 'scandalul' din interiorul USR PLUS. În primul rând, am citit comentariile, criticile, acuzaţiile scrise de voi şi vreau să vă spun că într-o mare măsură aveţi dreptate. Da, este greu de acceptat faptul că unii colegi care s-au luptat în Parlament în ultimii patru ani cu hidra pesedistă (cum nu s-a luptat nimeni în ultimii 30 de ani) nu sunt printre primii pe listele pentru Parlament. Apoi, este dificil de înţeles scoaterea de pe listă a unui coleg în pragul alegerilor interne. Toate acestea lăsate în suspensie şi neexplicate lasă o pată mare şi urâtă asupra noastră", a precizat Clotilde Armand, preşedinte al USR Sector 1.



Într-un mesaj pe Facebook, ea a subliniat că fiecare candidat de pe listele USR PLUS trebuie să aibă în vedere faptul că merge în Parlament pentru a-i reprezenta pe cetăţeni. Totodată, Clotilde Armand a arătat că în USR "e cam greu cu combinaţiile", deoarece până şi certurile interne sunt publice.

"În USR PLUS e cam greu cu combinaţiile şi cu ascunzişurile pentru că până şi certurile noastre interne sunt publice. Cine încearcă asta îşi poate face bagajele şi au revoir din acest proiect politic. Ştiu, suntem un deliciu pentru analiştii politici şi site-urile 'pe surse' care despică firul în patru. Dacă politica este făcută în scop personal nu văd deosebirea noastră faţă de PSD sau alte partide pline cu dinozauri politici. Cred că fiecare candidat care se regăseşte acum pe lista USR PLUS trebuie să aibă în minte că nu merge acolo pentru el, merge pentru ceilalţi, pentru oameni", a menţionat Armand.



Reprezentanta USR şi-a exprimat încrederea că greşelile vor fi reparate.



"Sunt sigură că acolo unde am greşit vom repara. Da! Orice greşeală se plăteşte. Iar noi vom plăti în faţa electoratului. Şi eu recunosc că în felul acesta ştirbim încrederea românilor câştigată atât de greu. Dar ne vom reveni. Lupta pentru puterea internă n-are voie să altereze ţelul nostru: o Românie în care cetăţenii sunt pe primul loc, o naţiune unde românii nu sunt furaţi şi batjocoriţi de clasa politică. Şansa unei reforme politice profunde se construieşte doar pe cinste şi meritocraţie. Odată ce unul din aceste două ingrediente de mai sus dispare suntem doar nişte politicieni prăfuiţi, nişte costume anoste pierdute prin Casa Poporului", a menţionat ea.

Mai mulţi parlamentari cu notorietate ai USR PLUS, precum senatorii Mihai Goţiu, Florina Presadă sau Vlad Alexandrescu, dar şi deputatul Emanuel Ungureanu ocupă locuri greu eligibile pentru următoarele alegeri parlamentare în urma deciziilor adoptate de conferinţele judeţene.



Astfel, senatorii Florina Presadă şi Vlad Alexandrescu se află pe locurile 6 şi 7 de la Senat, în condiţiile în care în actuala legislatură USR are patru senatori de Bucureşti şi 8 deputaţi. De asemenea, senatorul Mihai Goţiu, care ocupă locul al doilea pe lista pentru Senat de la Cluj, a declarat că nu îşi "face iluzii", deoarece acesta nu reprezintă un loc eligibil.