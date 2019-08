E halucinant ce se intampla in fata casei lui Gheorghe Dinca chiar in aceste momente! Acesta este obiectul uluitor care-i face pe toti sa planga!

Cazul din Caracal! Acesta este obiectul uluitor lasat in fata casei lui Gheorghe Dinca!

Tragedia din Caracal nu mai are nevoie de nicio prezentare. Cu totii am urmarit revoltati, siderati, cu ura, cu tristete si cu neputinta cum un copil curajos in varsta de 15 ani a fost condamnat la moarte...De un monstru, de un sistem, de o retea, aici parerile sunt impartite, iar controversele, din pacate, nu vor aduce niciuna dintre fetele disparute inapoi.

Stim insa cu certitudine, dupa cum ne demonstreaza si imaginile, ca acea casa care te duce cu gandul la filme de groaza, acea cladire darapanata de unde se raspandeste un miros pestilential -cum au declarat vecinii lui Dinca- simbolizeaza astazi altceva.

Este un loc de pelerinaj in adevaratul sens al cuvantului, unde foarte multi romani au mers sa aprinda o lumanare, sa depuna o coroana sau, dupa cum veti vedea in fotografii, jucarii. Papusa din pozele noastre este deja un punct de atractie pe care nu putini il fotografiaza.

Cazul din Caracal! "Frumoasa si proaspata, cum erau si cele doua fete"

Oamenii merg in continuare acolo in incercarea de a descoperi ceva...Studiaza locul, se gandesc ca poate vor gasi o pista...O informatie care ar putea duce la aflarea adevarului pentru ca, da, adevarul pare departe de a iesi la iveala!

Exista rezultate ale unor analize, exista reconstituiri, dar despre Luiza nu putem spune nimic cu certitudine. In cazul Alexandrei, din pacate sperante nu ar mai exista potrivit anchetatorilor, dar pentru intoarcerea Luizei ne putem ruga in continuare.

"Poate cine stie, face Dumnezeu o minune", ne spune o doamna in varsta care a ajuns la casa lui Dinca sa aseze o floare "frumoasa si proaspata, cum erau si cele doua fete", a mai zis pensionara.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.