E-mailuri frauduloase ce par a fi trimise de Poșta Romana și BCR

Specialiştii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează asupra unei campanii de e-mail-uri frauduloase ce par a fi trimise din partea unor entităţi cunoscute, precum Banca Comercială Română (BCR) sau Poşta Română, cu scopul de a-i convinge pe oameni să ofere date financiare confidenţiale grupărilor de criminalitate informatică. “Mesajele sunt concepute de aşa natură încât […] The post E-mailuri frauduloase ce par a fi trimise de Poșta Română și BCR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.