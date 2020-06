„E o neințelegere!” – Reacție incredibila a expertului OMS, dupa ce a afirmat ca bolnavii asimptomatici nu transmit COVID-19

O expertă de vârf la Organizația Mondială a Sănătății a respins, marți, propriile afirmații despre raritarea transmiterii infecției cu SARS-COV-2 de către persoane care nu au simptome, scrie The New York Times. Dr. Maria Van Kerkhove, cea care a făcut comentariul original un briefing luni, a spus că se bazează pe doar două sau trei […] The post „E o neînțelegere!” – Reacție incredibilă a expertului OMS, după ce a afirmat că bolnavii asimptomatici nu transmit COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.