E oficial: Arsenie Boca devine sfant! 

Pas important spre canonizarea lui Arsenie Boca. Sinodul Mitropoliei Ardealului a finalizat dosarul si a inaintat propunerea de canonizare catre conducerea Bisericii Ortodoxe Romane care va lua decizia finala. Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, va decide in zilele urmatoare data si conditiile in care se va face canonizarea. Arsenie Boca: 10 motive pentru care cele mai multe cupluri sunt nefericite: In acest an se implinesc 30 de ani de la moartea parintelui Arsenie Boca, supranumit de credinciosi „Sfantul Ardealului", care este ingropat la Manastirea Prislop in judetul Hunedoara. Arsenie Boca este considerat cel mai mare duhovnic roman al secolului XX. A trec ...