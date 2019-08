E oficial! Din toamna, fiecare elev va primi 250 de lei pentru rechizite. Parintii trebuie sa completeze o cerere pentru a primi bani

Fiecare elev din Romania va avea dreptul, in aceasta toamna, sa primeasca 5 tichete a cate 50 de lei fiecare, adica 250 de lei, potrivit unui proiect de hotarare de guvern publicat in dezbatere de Ministerul Educatiei.

Banii vor fi primiti doar daca parintii depun o cerere/declaratie pe propria raspundere la scoala. Din acesti bani parintii le pot cumpara elevilor echipament sportiv, carte scolara (manuale scolare, auxiliare didactice, literatura obligatorie prevazuta in bibliografia programelor scolare, atlase, dictionare) si rechizite. Tichetele vor fi emise in octombrie-noiembrie 2019 si expira pe 12 iunie 2020, conform sursei citate.

Un nou tip de tichet valoric va fi emis de autoritati: tichet educational de tip social. Valoarea totala primita de fiecare elev va fi de 250 lei, impartita in 5 tichete, fiecare in valoare de 50 de lei, potrivit regulilor din normele metodologice ale proiectului. Desi este vorba despre un tichet social, regulile permit si prevad acordarea acestor tichete tuturor elevilor din sistemul de invatamant de stat, din ciclurile primar, gimnazial, liceal si profesional.

Conditia pe care trebuie sa o indeplineasca elevii, pentru a primi aceste tichete este frecventarea cursurilor. Tichetul social educational nu afecteaza acordarea altor tipuri de ajutor social, precizeaza actul normativ – adica sumele nu sunt luate in calcul atunci cand se decide venitul familiei.

Programul anuntat de minister se numeste „Programul de sustinere a educatiei «Merg la scoala», pentru elevii din invatamantul primar, gimnazial si liceal si profesional de stat”. In sistemul de invatamant erau inscrisi in anul scolar 2018-2019, potrivit INS, 2.373.894 de elevi in ciclurile primar, gimnazial, liceal si profesional. Dintre ei, 770.497 proveneau din mediul rural. Daca ar primi toti elevii aceste tichete, asa cum prevede proiectul de act normativ, bugetul programului s-ar ridica la 593.473.500 lei.

Cererea se face in prima luna de scoala

Tichetul se acorda la cerere unuia dintre parinti/reprezentantului legal al elevului sau, dupa caz, persoanei care a fost desemnata de parinte pentru intretinerea elevului, pe perioada absentei parintilor. Cererea si declaratia pe propria raspundere pot fi depuse la scoala la care este inscris elevul. Atentie, termenul limita pentru depunerea cererii insotite de documentele justificative prevazute in cerere, este de 15 octombrie 2019, in conditiile in care scoala incepe anul acesta pe 9 septembrie.

O serie de acte de identitate trebuie prezentate la secretariatul scolii in momentul depunerii cererii.

Parintii sunt obligati sa cheltuie tichetele doar pe rechizite, echipament si carti, dar nu exista pedepse daca nu o fac

Titularul poate utiliza tichetul educational de tip tichet social in perioada de valabilitate, numai pentru achizitionarea de echipament sportiv, carte scolara (manuale scolare, auxiliare didactice, literatura obligatorie prevazuta in bibliografia programelor scolare, atlase, dictionare) si rechizite, exclusiv de la operatorii economici care comercializeaza produsele prevazute de lege cu care unitatea emitenta are incheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale, potrivit proiectului de act nromativ.

Titularului, adica parintelui, i se interzic:

solicitarea si/sau primirea unui rest de bani la tichetul educational de tip tichet social, in cazul in care suma corespunzatoare produselor solicitate este mai mica decat valoarea nominala a tichetului;

comercializarea tichetelor educationale de tip tichet social in schimbul unor sume de bani si/ori altor bunuri si/ori servicii;

utilizarea tichetelor educationale de tip tichet social in magazine, locatii, unitati, piete de orice fel care nu vand echipament sportiv, carte scolara (manuale scolare, auxiliare didactice, literatura obligatorie prevazuta in bibliografia programelor scolare, atlase, dictionare) si rechizite si nu au afisate la intrare autocolantele speciale ale unitatii emitente;

utilizarea tichetelor educationale de tip tichet social pentru achizitionarea altor produse decat echipament sportiv, carte scolara (manuale scolare, auxiliare didactice, literatura obligatorie prevazuta in bibliografia programelor scolare, atlase, dictionare) si rechizite.

Pentru toate aceste interdictii nu exista insa o amenda sau o pedeapsa prevazuta la incalcarea acestor reguli.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.