Miercuri, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind retragerea decoratiei conferite Spitalului Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava, din cauza unor grave deficiente a modului in care a fost gestionata criza de coronavirus. Presedintele Romaniei decorase spitalul din Suceava in urma cu un an „in semn de apreciere pentru activitatea de asistenta medicala, precum si pentru rezultatele obtinute in perfectionarea actului medical”.

E oficial! Klaus Iohannis a semnat decretul. Se anuleaza tot

„In temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romaniei, republicata, precum si ale Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii, republicata, avand in vedere gravele deficiente in activitate constatate in perioada starii de urgenta provocate de pandemia de COVID-19, de natura sa anuleze orice rezultate meritorii obtinute anterior, a fost retras Ordinul „Meritul Sanitar” in grad de Cavaler, conferit prin Decretul nr. 205 din 5 aprilie 2019, Spitalului Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava”, se arata in comunicatul de de presa al Administratiei Prezidentiale.

Suceava, ”Lombardia” a Romaniei

Situatia de la Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava este una grava in continuare. Intre timp, marturiile cutremuratoare despre ce s-a intamplat acolo continua sa curga, acolo unde este cel mai mare focar de coronavirus in Romania. Este vorba despre medici aruncati in lupta fara protectie, dar si pacienti pe care nu are cine sa ii mai trateze, dat fiind faptul ca personalul medical este insuficient.

Suceava este denumita ”Lombardia” a Romaniei. Este primul oras din Romania aflat in carantina totala, cu 31 de decese provocate de coronavirus. Multe dintre victime au fost confirmate cu virusul chiar si la zile intregi dupa deces. Acolo se afla si peste 638 de imbolnaviri. In plus, ministrul Sanatatii se teme ca 1000 de purtatori de coronavirus umbla la acest moment prin Suceava, fara caa nimeni sa stie cine sunt.

