E oficial: SS intra pe fir in cazul Caracal si incepe urmarirea penala - sunt vizati si procurorii, si politistii implicati

Procurorii din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), denumita Sectia Speciala (SS), au dispus inceperea urmaririi penale in rem, sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, in cauza privind imprejurarile in care organele de urmarire penala au actionat/nu au actionat in contextul cercetarilor care s-au desfasurat in dosarul uciderii adolescentelor din Olt.