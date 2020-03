E oficial: Thailanda pedepsește cu inchisoarea glumele de 1 aprilie despre coronavirus

Guvernul Thailandei a emis, marţi, un avertisment oficial conform căruia glumele de 1 Aprilie ce vizează noul coronavirus sunt pedepsite prin lege şi atrag după sine o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare, informează DPA citată de stiripesurse.ro. Departamentul de Relaţii Publice al Guvernului de la Bangkok a publicat marţi pe contul său The post E oficial: Thailanda pedepsește cu închisoarea glumele de 1 aprilie despre coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.