"E prima jucatoare din istorie care face asta!" Imaginile cu care Naomi Osaka a surprins pe toata lumea la Madrid

Naomi Osaka google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Naomi Osaka a debutat cu o victorie la Madrid, contra slovacei Cibulkova. Numarul 1 WTA a revenit pe teren la Madrid, acolo unde se lupta cu Simona Halep pentru suprematia in tenisul feminin. Naomi Osaka o va intalni pe Sorribes Tormo din Spania in turul al doilea al turneului patronat de Ion Tiriac. Osaka a surprins la prima aparitie pe zgura de la Madrid cu echipamentul ei. Ea a semnat cu Nike recent, iar acum a adaugat si trei sponsori pe tricou. Osaka e o masinarie de marketing si profita din plin de pozitia de lider mondial din clasamentul WTA. E prima jucatoare din istorie care joaca cu trei sponsori pe tricoul ei. Doar chinezoaica Na Li a mai avut un sponsor, in timp ce la masculin se ...