E VESTEA zilei! ADEVARATUL MOTIV pentru care DANA GRECU (Chera) a PLECAT de la Antena 3

Jurnalista Dana Chera (fosta Grecu) si-a anuntat joi despartirea definitiva Antena 3. Mai precis, aceasta a anuntat ca nu se va intoarce dupa concediul de maternitate la acest post de televiziune,

„Perioada de pauza de televiziune a fost o reconsiderare a mea, este, daca vrei, o privire inauntrul meu. Asa mi-am dat seama ca este momentul sufletesc pentru altceva, pentru un alt proiect.

Perioada aceasta – si recomand oricarui jurnalist sa isi ia o perioada de respiro – m-a ajutat mult sa vad ce inseamna echilibrul, care sunt asteptarile oamenilor si ce anume vad ei la tine. Am vazut si eu, din afara, multa patima, multi ziaristi foarte incrancenati, indiferent de opinii sau tabere. Asa se vede de afara. Observand din exterior, am realizat ca este nevoie de foarte mult echilibru in viata. Orice lucru care te dezechilibreaza trebui lasat la o parte.

Pe mine Antena3 m-a stors de energie. Au fost vremuri foarte grele. Le-am facut fata ca ziarist, dar au lasat urme in omul Dana Chera. Nimeni nu e detinatorul adevarului absolut. Dumnezeu. Nu regret nimic, n-o sa vorbesc urat despre nimeni dar simt sa fac altceva.

Dupa o anumita varsta si dupa o perioada de pauza, te detasezi de particica ta si poti vedea tabloul. Iar tabloul care se vede acum este unul cu foarte multe patimi, cum spuneam, din toate partile. Mi-am dat seama ca nu mai pot face asta”, a declarat Dana Chera pentru Paginademedia.

