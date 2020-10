E ziua internationala a cafelei. Ce beneficii si ce contraindicatii are

In 1 octombrie, in fiecare an, este sarbatorita Ziua internationala a Cafelei. An de an, din 2015, de cand a fost celebrata pentru prima oara, la Milano, in aceasta zi marii producatori sau lanturile de magazine care comercializeaza cafea obisnuiesc sa ofere cafele gratuite sau la reducere. Deasemenea, aceasta zi este un bun prilej pentru a prezenta beneficiile pe care cafeaua le poate avea asupra sanatatii, daca este consumata cu moderatie.