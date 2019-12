Ea e cea mai frumoasa soferita pe TIR! Are 22 de ani si e din Botosani: ”Sunt mandra de ceea ce fac”

O tanara de 22 de ani a decis sa-si ia viata in maini si sa cutreiere lumea intreaga pe TIR!

Este vorba despre Malina Elena Ghileschi, o fata de 22 de ani care a decis sa devina soferita pe TIR! Ea a fost votata chiar si cea mai frumoasa soferita de camion din Romania, in cadrul concursului organizat de Ilie Matei – ”Omul Soselelor”. Ea practica aceasta meserie de aproape un an, din ianuarie 2019, alaturi de logodnicul ei!

Curajoasa din fire si sociabila, Malina a preferat sa-si intrerupa studiile pentru o perioada. Ea era studenta la Facultatea de Constructii si Instalatii din Iasi.

”Am termint studiile liceale la Liceul ”Demostene Botez” din Trusesti. Am absolvit ciclul liceal in anul 2016, media mea de la bacalaureat fiind 9.41, iar media din clasele IX-XII fiind 9.90. Mi-a placut foarte mult sa invat, iar dupa liceu, m-am inscris la Facultatea de Constuctii si Instalatii din Iasi. In timpul facultatii am luat bursa si am avut rezultate frumoase.

Intre timp am schimbat ordinea prioritatilor, am intrerupt facultatea pentru o perioada de timp, dar cu siguranta, in viitor, o voi relua. Sunt singura la parinti, dar mi-ar fi placut sa am un frate. Mama mea lucreaza in invatamant si tata a lucrat in domeniul bancar. In familia mea nu a mai existat nimeni care sa practice aceasta meserie, cea de sofer de tir”, a povestit Malina pentru botosaninews.ro.

Tanara de 22 de ani a fost inspirata de logodnicul ei

Malina a fost inspirata chiar de logodnicul ei, care lucreaza in Germania. Odata ce a vazut ce inseamna aceasta meserie, tanara nu a mai stat pe ganduri si si-a dorit sa incerce si ea.

”Deja incepusem facultatea cand am venit in Germania, in vacanta, la logodnicul meu. Aici am fost fascinata de tot ce am vazut, el lucra deja la firma unde sunt si eu acum. De mica mi-au placut masinile, caii putere si tot ce este legat de soferie. In general, am fost atrasa de meseriile dedicate barbatilor.

M-am reintors acasa si m-am hotarat sa ma inscriu la scoala de soferi pentru categoriile C si E. A fost putin cam dificil de explicat parintilor ceea ce eu am decis, dar sunt norocoasa, deoarece mereu ei m-au sustinut si incurajat cu tot ceea ce eu mi-am dorit sa realizez. Alaturi de mine a fost si logodnicul meu, care m-a invatat tot ceea ce stiu acum, mi-a suportat nervii si mai presus e toate, a avut incredere in mine ca voi reusi si voi fi un sofer profesionist in adevaratul sens al cuvantului”, a continuat ea.

”O luna de zile am lucrat impreuna cu logodnicul meu, timp in care a trebuit sa invat cum se incarca corect marfa pentru magazine, cum trebuie manevrata o liza electrica si cel mai dificil lucru pe care l-am avut de invatat a fost trasul in rampa. Fiecare din noi merge la cumparaturi, imaginati-va ca sunteti in cautarea unui loc de parcare in fata magazinului si cu greu reusiti sa il gasiti. Ei bine, eu sunt nevoita sa intru intr-o astfel de parcare cu 40 de tine dupa mine, fiind nevoita sa ocolesc masinile mici cu mare atentie, sa am grija la miscarile pe care le fac pentru a reusi sa trag camionul in rampa.

Intr-o zi de munca, pot avea de la unul pana la trei magazine, deci trei rampe diferite. In fiecare zi ma confrunt cu situatii si rampe noi, dar datorita placerii pe care o am pentru aceasta meserie, reusesc sa fac fata tuturor provocarilor. Consider ca atunci cand faci ceea ce iti place, absolut tot este posibil! Sunt mandra de ceea ce fac si mai presus e toate, iubesc aceasta meserie! In prezent lucrez singura la aceeasi firma”, a mai spus Malina pentru publicatia citata.

Domeniul in care tanara de 22 de ani lucreaza nu este exclusiv pentru barbati, ci comunitatea s-a marit, fiind din ce in ce mai multe femei care practica acest lucru.

”Eu conduc doar in Germania si pot afirma despre oamenii care locuiesc aici ca au un respect deosebit pentru soferii profesionisti. De foarte putine ori aud claxoane, de injurii nici nu se pune problema, nu exista asa ceva. Cand ajung la locatia unde trebuie sa descarc marfa iar oamenii ma vad cum manevrez camionul, cum ocolesc obstacolele, ma privesc pana la final, iar dupa ma felicita, ba chiar am primit imbratisari si bomboane! Dupa concurs, de unii am fost privita cu admiratie, de altii cu reticenta, ca sa nu zic cu rautate. Dar eu imi vad de drumul meu”, a relatat ea.

