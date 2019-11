Ea e sotia lui Alex Cumpanasu! Au mers impreuna la vot si lumea a desfiintat-o: „A venit nespalata pe cap”

Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, a fost unul dintre cei 14 candidati inscrisi in lupta pentru ocuparea fotoliului de la Cotroceni. Dar nu a reusit sa stranga decat un procent infim din voturile exprimate si, suplimentar, a mai avut parte de o surpriza neplacuta.

Sotia sa este cea care a devenit subiect de discutie in mediul online, iar motivul este unul cel putin delicat. Andreea Moldovan a scris pe pagina sa de Instagram ca partenera de viata a lui Cumpanasu a venit la sectia de votare… nespalata pe cap, fiind luata ”pe nepregatite” de votare. In schimb, doamna Cumpanasu era machiata.

”Domnul acesta candideaza la Presedintie, iar doamna aceasta este cu el. Asa nespalata pe cap, a luat-o pe nepregatite votarea si a iesit la vot nespalata pe caput. Ihhh. Eu cred ca nu are apa calda acasa. Bine ca e toata machiata”, a spus Andreea Moldoveanu pe Instagram.

”Azi am primit inca o confirmare”

Dar exista si un motiv de bucurie in familia Cumpanasu, trecand peste dezamagirea provocata de rezultatul alegerilor si de criticile primite de sotie. Alexandru Cumpanasu va deveni, peste cateva luni, tatic.

”Sincer va spun, nu stiu cum de am fost atat de norocos, dar am fost binecuvantat cu trei copii minunati. Pentru viitorul copiilor mei, ai nostri, am inceput aceasta lupta, degeaba vrem scoli, spitale, autostrazi, daca suntem neputinciosi in a ne apara copiii, in locul statului care ar fi trebuit sa asigure siguranta lor. In acest moment, imi doream doar doua lucruri, sa o gasesc pe Alexandra si sa stiu ca familia mea e in siguranta si ca va trece cu bine de acest haos! Astazi, am primit inca o confirmare ca Dumnezeu este alaturi de mine, pentru ca EL ne-a daruit, in aceste vremuri de grea incercare, mie si Simonei, darul vietii. Da, vom avea un copil! Si nu imi doresc nimic mai mult decat ca familia noastra sa fie reintregita, cu Alexandra langa noi, si imbogatita cu inca un mic membru al familiei”, a scris Alexandru Cumpanasu.

