Ea este cea mai sexy concurenta de la "Chefi la cutite". Rahela are 23 de ani si l-a dat pe spate pe Chef Scarlatescu

Rahela Pislaru este una dintre cele mai bune concurente din acest sezon de la Chefi la cutite. Insa, mai mult decat atat, Rahela nu este doar talentata in bucatarie, ci este si foarte frumoasa.

Tanara de 23 de ani a decis sa-si incerce norocul anul acesta si sa participe la emisiunea Chefi la cutite. Blondina i-a convins imediat pe cei trei chefi ca merita sa mearga mai departe si sa primeasca sortul. Ba chiar a fost la fel de buna si in celelalte probe eliminatorii, astfel ca, in final, a reusit sa se califice in echipa lui Florin Dumitrescu, insa in cele din urma, chef Scarlatescu a luat-o in echipa lui, in urma unui schimb de concurenti.

Acesta este foarte mandru de ea si o sustine, la fel ca pe toti ceilalti elevi. Rahela s-a integrat rapid in familia Chefi la cutite, iar din mainile ei au iesit adevarate bunatati.

Rahela i-a impresionat chiar si pe oamenii din fata televizoarelor prin daruirea de care a dat dovada, prin gingasia, dar si prin frumusetea sa. Pentru ca, nu-i asa, dincolo de talentul gastronomic, trebuie sa recunoastem ca Rahela este si o tanara foarte frumoasa.

Fara nicio imbunatatire, naturala si placuta, Rahela a inceput sa fie admirata de fanii emisiunii atat prin prisma muncii din bucatarie, dar si pentru felul in care arata.

