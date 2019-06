Ea este fata de la tara cu 10 la Evaluarea nationala. Nu a facut meditatii si nici nu are o situatie materiala grozava

Evaluarea Nationala a ajuns la final si, chiar daca situatia nu este tocmai imbucuratoare, exista elevi care fac cinste invatamantului romanesc, prin rezultatele obtinute. Mai exact, in judetul Olt, opt dintre aboslventii clasei a VIII-a au reusit sa obtina media generala zece, printre acestia numarandu-se si Cristina.

Tanara, eleva la o scoala gimnaziala dintr-o localitate de langa Corabia, si-a facut mama sa planga, la propriu, de bucurie, in momentul in care a aflat vestea cea mare. Fiica sa a obtinut numeroase premii la concursurile scolare si, mai mult decat atat, s-a aflat la un pas de calificarea la Olimpiada Nationala de Limba Romana, obtinand al doilea punctaj la nivel de judet. Cu toate acestea, Cristina sustine ca media zece a luat-o prin surprindere.

„Este o surpriza. Adica ma asteptam sa fi facut, dar nu-mi imaginam ca va fi 10 fix. In unele momente a fost greu, cand trebuia sa invat foarte mult, dar tot timpul mi-am dorit sa iau numai 10, pentru ca imi doream tot timpul mai mult de la mine. Imi doresc sa ma mut in alta tara si sa am un post foarte bun. Momentan nu stiu exact ce am sa fac, dar sper ca totul va fi foarte bine. Imi place foarte mult sa calatoresc” , a declarat eleva.

Cristina isi doreste sa vada marea

Totodata, micuta a dezvaluit cel mai arzator vis al sau. Adora sa calatoreasca si, mai mult decat atat, isi doreste enorm sa aiba ocazia de a vedea marea. Este constienta, insa, ca parintii nu au o situatie materiala care sa le permita acest lucru.

„Stiu ca se bucura foarte mult pentru mine si probabil si-ar dori sa-mi ofere surprize si de toate, dar eu ii inteleg ca nu pot. Nu imi doresc nimic in mod special, imi doresc sa fie fericiti, prin reusitele mele sa le indeplinesc si lor visurile de parinti. (…) Tot timpul mi-am dori sa merg la mare, dar daca nu s-a putut… O sa merg intr-o buna zi” , a mai spus Cristina.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.