Ea este fiica naturala a lui Cornel Gales! Claudia ar putea mosteni toata averea tatalui sau

Cornel Gales avea o fiica, rezultata din prima casatorie. Fostul sot al Ilenei Ciuculete nu era deloc in relatii bune cu fosta familie, iar Claudia chiar l-a dat in judecata pentru banii de pensie alimentara.

Nu multe lume stie de existenta Claudiei, pe care Cornel Gales ar fi abandonat-o in urma cu multi ani, pe cand avea doar patru ani. In 2007, cand Claudia Gales avea 20 de ani, si-a dat tatal in judecata pentru banii de pensie alimentara. Cornel Gales nu avea deloc o parere buna despre singura lui fiica si chiar a declarat in mod public sa fie lasat in pace.

Cornel Gales spunea ca fiica ei si fosta sotie au bani necesari si el a platit pensie alimentara la timp. Nu voia sa mai aiba de-aface cu ele si se concentra exclusiv pe mariajul cu Ileana Ciuculete.

„Fosta familie e de domeniul trecutului. Fiica mea si mama ei, care nu e deloc saraca, fiindca are doua apartamente in Bucuresti si o casa de vacanta la Buzau, vor doar sa ma sicaneze. Fac tot felul de mizerii. Multi, putini, cat au fost, eu i-am platit fetei banii, asa ca nu vreau decat sa ma lase in pace”, a declarat pe atunci Cornel Gales.

Dupa ce Cornel Gales a decedat intr-un accident de masina, petrecut in Spania, Claudia Gales ar putea mosteni toata averea tatalui sau. Lui Cornel Gales i s-a cuvenit, conform legii, jumatatea de casa ca sot. De asemenea, el a primit si o patrime din jumatatea de vila ce-i revenea Ilenei, dar si o cota-parte din drepturile de autor.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.