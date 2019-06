Ea este mama care face amor cu fiul ei: ''Este dragostea vietii mele''

Monica Moraes google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Relatia de dragoste de natura sexuala intre o mama si copilul ei a facut inconjurul lumii, pentru ca acestia nu vor sa renunte nici macar dupa ce vor ajunge la inchisoare! O femeie de origine hispanica din statul american New Mexico, Monica Mares, in varsta de 36 de ani, si fiul sau, Caleb Peterson, pot sta 18 luni la inchisoare daca vor fi gasiti vinovati de incest. Insa mama si fiul au jurat ca vor lupta pentru dreptul lor de a avea o relatie si cer oamenilor sa ii sustina. Oamenii si-au deschis sufletul in fata jurnalistilor de la Daily Mail si sustin ca fac parte dintr-o anume minoritate sexuala, GSA, membrii sai practicand relatiile dintre rudele apropiate. Este dragostea vietii mele si nu il pot ...