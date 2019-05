Ea este mama cu 21 de copii! A ramas gravida pentru prima oara cand avea 13 ani

O femeie de 43 de ani se poate lauda cu un record pe care nu toata lumea l-ar numi o performanta. Femeia are cea mai numeroasa familie din Marea Britanie, primul copil venind pe lume cand aceasta avea numai 13 ani.

Sue Radford a socat o lume intreaga atunci cand a aparut in platoul unei emisiuni, impreuna cu cei 20 de copii ai ei. Si nu a fost o simpla aparitie. Imediat dupa emisiune, femeia a intrat intr-un travaliu de numai 12 minute si a adus pe lume cel de-al 21-lea copil al ei.

„Sunt copii minunati, dar nu pot sa nu ma simt putin ciudat in legatura cu faptul ca el a lasat o fata de 13 ani gravida, cand avea 18 ani / Nu pot sa trec peste faptul ca cineva de 18 ani a lasat gravida o fata de 13! Adica, asta e o infractiune!”, au notat cativa internauti.

Sue a ramas gravida in 1989, impreuna cu Noel Radford, cu primul ei copil, un baietel pe nume Chris. Patru ani mai tarziu, a urmat al doilea copil: Sophie. Doar un an mai tarziu a venit si Chloe. De atunci, a continuat sa „curga” cu copii.

„Planuisem sa avem in jur de trei copii, dar ne placea sa avem copii in preajma, asa ca am continuat. Suntem dependenti de toti acesti copii. Ne place la nebunie”, declara Sue Radford, pentru The Sun.

Familia locuieste intr-o casa cu zece dormitoare, pe care au cumparat-o in 2004. In fiecare zi, consuma 8.5 litri de lapte, trei litri de suc si consuma trei cutii de cereale. Fiecare vizita la supermarket costa 250 de lire sterline, pe saptamana. Pana si dubita lor cu 15 locuri a devenit neincapatoare.

