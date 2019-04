Ea este mama Roxanei de la Puterea Dragostei. Acum se stie de la cine a mostenit frumusetea concurenta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Acum nu mai incape indoiala in privinta frumusetii: Roxana de la Puterea Dragostei a mostenit-o chiar de la mama sa! Chiar daca este o fire vulcanica si sincera, Roxana de la Puterea Dragostei a stiut intotdeauna cand sa puna punctul pe ”i” fie in relatia pe care a avut-o in emisiune, fie in discutiile aprinse pe care le-a avut cu celelalte colege din emisiune. Roxana s-a pozat in iarna alaturi de mama sa, langa bradul de Craciun. Amandoua au ales sa se imbrace in rochite care le-au pus in valoare trupurile! Roxana de la Puterea Dragostei a devenit din ce in ce mai urmarita de internauti, dupa ce a avut intentia hotarata de a face un cuplu in emisiune cu Valentin, un fost concurent. Mai mult decat atat, Roxana a fost ...