Early Booking-ul nu tine cont de pandemie. In ce destinatii se vor inghesui romanii de sarbatori

Early Booking-ul nu mai tine cont de pandemie cand vine vorba de petrecerea Sarbatorilor de Iarna la munte, in zonele deja consacrate ale Romaniei. Astfel ca, Valea Prahovei, Bucovina si Maramures sunt cele mai cautate regiuni pentru petrecerea Craciunului si a Revelionului si in acest an. Pentru regiunile cu traditie, Maramures si Bucovina sunt cautate doar pachetele de Craciun, in timp ce Valea Prahovei este ceruta pentru ambele perioade.