East European Comic Con 2020, reprogramat pentru luna decembrie

East European Comic Con 2020, eveniment care urma să aibă loc în perioada 5 - 8 iunie la Romexpo, a fost reprogramat pentru 3-6 decembrie 2020, spaţiul de desfăşurare rămânând acelaşi, potrivit news.ro.

„Am fost optimişti şi am luat în calcul orice scenariu pentru a fi pregătiţi. Nu ne-am dorit să ajungem la o reprogramare a evenimentului, însă, în acelaşi timp, nu ne dorim să îi diminuăm calitatea şi conţinutul cu care am obişnuit publicul în cele 7 ediţii de până acum. Aşadar, pentru a ne asigura că atât invitaţii cu care am finalizat contractele, companiile care au confirmat participarea, cât şi publicul pot participa fără nici o restricţie, în deplină siguranţă, am decis să reprogramăm evenimentul pentru 3-6 decembrie 2020”, au transmis joi organizatorii.

Decizia de organizare a ediţiei de toamnă a evenimentului, de la Cluj-Napoca, nu este încă finală, urmând să fie anunţată până la finalul lunii aprilie. În eventualitatea în care evenimentul de la Cluj-Napoca va avea loc, va fi cu cel puţin 30 de zile înainte de ediţia din Bucureşti.

Biletele achiziţionate rămân valabile. Cei care vor să le returneze îşi vor primi banii înapoi. Toate biletele vândute prin intermediul site-ului comic-con.ro pot fi returnate într-un interval de 30 de zile de la data solicitării. Solicitările pot fi formulate până la data de 10 aprilie 2020, inclusiv prin email la contact@comic-con.ro. După data de 10 aprilie se poate opta doar pentru unul dintre cele 3 evenimente Comic Con - cele două de anul acesta şi ediţia de anul viitor.

Pentru biletele cumpărate din magazine sau online, de pe MyTicket/Entertix, Eventim şi IaBilet.ro, solicitările se fac către site-uri.