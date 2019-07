Ecaterina Andronescu: 'Cei care intra cu medii sub 5 in liceu sunt candidati siguri la nepromovarea examenului de bacalaureat'

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, susţine că cei care intră cu medii sub 5 în liceu sunt candidaţi siguri la nepromovarea examenului de bacalaureat, precizând că au fost dimensionate locurile în licee în acest an astfel încât acolo să ajungă foarte puţini cu medii sub 5, potrivit news.ro.

Andronescu a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că este nevoie de lecţii remediale deoarece decalajale încep între elevi de la clasa a doua până la clasa a opta, iar de la liceu acestea devin irecuperabile.

Citește și: Gabriela Firea aruncă bomba: Analizez și o candidatură independentă de PSD la prezidențiale

“În prima săptămână după ce m-am întors la minister am vorbit despre nevoia de lecţii remediale. Unii poate m-au auzit şi poate au şi organizat aceste lecţii pentru că din analiza rezultatelor anilor anteriori concluzia mea a fost că încep decalajele chiar din clasa a doua şi ele cresc până la clasa a opta şi după clasa a opta devin irecuperabile. De aceea cei care intră sub media 5 în liceu practic sunt candidaţi siguri la nepromovarea examenului de bacalaureat. Şi atunci de acolo poate chiar din ciclul primar, dar din gimnaziu sigur va trebui să avem aceste cursuri de pregătire remedială şi să încercăm să recuperăm aceste decalaje care apar între elevi”, a afirmat Andronescu.

Citește și: Lovitură pentru Klaus Iohannis! Decizie atomică a CCR

Ea a menţionat că de anul acesta au fost dimensionate locurile la licee astfel încât acolo să ajungă puţini sau deloc cu medii sub 5.

“Dimensionăm locurile licee anul acesta în aşa fel încât să nu ajungă deloc sau foarte puţini cu medii sub 5 în liceele tehnologice. Cam toate locurile în licee. (…) Deocamdată, avem doar prima etapă, nu vă putem da cifrele exacte, după etapa a doua comunicăm cifrele exacte şi pentru liceele tehnologice şi pentru vocaţionale. (…) Primul pas a fost acesta, să nu mai intre cu note mici în licee, oricare ar fi tipul de liceu. Şi când o să avem situaţia exactă o să constatăm acest acest lucru şi acest lucru am încercat să-l reglăm prin cifra de şcolarizare, adică să orientăm spre licee cifre de şcolarizare în care să intre aproximativ cei care au promovat examenul de evaluare, să nu ne mai întâlnim la bacalaureat cu situaţia pe care o avem în fiecare an la aceste licee”, a explicat ministrul Educaţiei.

Citește și: Gabriela Firea a luat decizia: Voi candida

Andronescu a mai precizat că la clasa a noua ar trebui începute cursurile remediale care ar putea să mai recupereze o parte dintre elevii cu pregătirea mai slabă.

73,2% dintre candidaţii care au susţinut Evaluarea Naţională în acest an au obţinut medii mai mari sau egale cu 5.

Sute de elevi din întreaga ţară au fost repartizaţi, în 12 iulie, la licee, cu medii mai mici de 5.