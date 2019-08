Ecaterina Andronescu iși menține afirmațiile: Am aflat de la TV ca am fost demisa. Nu am greșit. Copiii trebuie invațați sa se autoprotejeze

Ministrul demis al Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat vineri la Digi24 că a aflat de la televizor că premierul a demis-o din funcție după ce a declarat legat de cazul Caracal că ea a fost învățată să nu se urce cu străini în mașină.

Andronescu și-a menținut afirmațiile care i-au adus demiterea: „Noi putem sa ii invatam pe copii cum sa se poarte astfel incat sa se autoprotejeze, trebuie sa ii invatam in scoala. Nu cred ca e gresit, e punctul meu de vedere. Nu (inteleg de ce am fost demisa). Am explicat pe Facebook ce am vrut sa zic. Daca s-a inteles altceva, imi pare rau. Daca premierul a luat o decizie, nu am ce sa discut, ce sa mai fac”.

Citește și: Fost criminalist-șef: Gheorghe Dincă se întărește. În 33 de ani de profesie n-am văzut așa erori .